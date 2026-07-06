От акне до грибка: врач перечислила риски купания в стоячем водоеме

360.ru напомнил, что купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах. На диких пляжах нет спасательных постов и медицинских пунктов, а дно не проверяется. В таких местах легко получить травму о скрытые под водой коряги или камни, а при внезапном ухудшении самочувствия помощь может не успеть прийти.