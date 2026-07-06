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От акне до грибка: врач перечислила риски купания в стоячем водоеме

В стоячих водоемах активно размножаются бактерии, грибки и вирусы.

Источник: Комсомольская правда

Купание в водоеме со стоячей водой может навредить здоровью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила дерматовенеролог Наталья Михайлова.

Врач отметила, что долгое нахождение в любой воде нарушает защитный барьер кожи и повышает ее проницаемость.

«В теплой влажной среде активно размножаются бактерии, грибки и вирусы, особенно в бассейнах и стоячих водоемах. Через микроповреждения кожи могут развиваться воспаления, фолликулиты, грибковые инфекции, раздражение и обострение акне», — сказала она.

360.ru напомнил, что купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах. На диких пляжах нет спасательных постов и медицинских пунктов, а дно не проверяется. В таких местах легко получить травму о скрытые под водой коряги или камни, а при внезапном ухудшении самочувствия помощь может не успеть прийти.

В свою очередь телеканал «Царьград» сообщил, что в Москве сократилось число официальных мест для купания. Таким образом в столице осталось всего пять зон, где купание разрешено.