От акне до грибка: врач перечислила риски купания в стоячем водоеме

Купание в водоеме со стоячей водой может навредить здоровью. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила дерматовенеролог Наталья Михайлова.
Врач отметила, что долгое нахождение в любой воде нарушает защитный барьер кожи и повышает ее проницаемость.
«В теплой влажной среде активно размножаются бактерии, грибки и вирусы, особенно в бассейнах и стоячих водоемах. Через микроповреждения кожи могут развиваться воспаления, фолликулиты, грибковые инфекции, раздражение и обострение акне», — сказала она.
360.ru напомнил, что купаться разрешено только на официально оборудованных пляжах. На диких пляжах нет спасательных постов и медицинских пунктов, а дно не проверяется. В таких местах легко получить травму о скрытые под водой коряги или камни, а при внезапном ухудшении самочувствия помощь может не успеть прийти.
В свою очередь телеканал «Царьград» сообщил, что в Москве сократилось число официальных мест для купания. Таким образом в столице осталось всего пять зон, где купание разрешено.