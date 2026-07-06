В России депрессию у взрослых намерены лечить по новому стандарту

Минздрав намерен обновить стандарт помощи взрослым пациентам с рекуррентным депрессивным расстройством, или, как его еще называют, «возвращающейся» депрессией. Такое заболевание предлагают лечить круглый год, а не только в период обострения. Соответствующий проект приказа ведомства размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Общественное обсуждение документа продлится до 8 июля. Подробности сообщает «Парламентская газета» (18+).
По данным Всемирной организации здравоохранения, от различных психических расстройств в мире страдают около одного миллиарда человек, причем самые распространенные из таких недугов — тревожность и депрессия.
Рекуррентная депрессия — это расстройство, при котором многократные депрессивные эпизоды сменяются периодами нормального состояния. Депрессивные эпизоды, как правило, происходят минимум 12 раз в течение одного года и длятся не более двух недель. Среди симптомов:
грусть, печаль или низкое настроение; утрата интереса или удовольствия от обычной деятельности; изменения аппетита и веса; сонливость или бессонница; усталость или потеря энергии; чувства безнадежности или беспомощности; мысли о смерти или суициде.
«Первые симптомы тревожности, беспокойства, нарушение сна, навязчивые мысли — повод сразу обратиться к неврологу, психиатру или психологу. Не надо стесняться этого, просто организму нужно помочь. Иначе следом могут появиться соматические изменения, например боль в голове, шее, желудке. Ведь все болезни обостряются от нервного перенапряжения», — отметила в разговоре с «Парламентской газетой» заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.
Предложенный Минздравом стандарт обновит предыдущий вариант, действующий с 2022 года. Цель лечения — купирование депрессивных эпизодов и коррекция поведения. При своевременном обращении к врачу бывает достаточно психотерапии. При затяжном течении болезни назначаются лекарственные препараты.
Одна из главных особенностей предложенного стандарта — лечить пациентов по нему будут 365 дней в году, в то время как прежде акцент делали лишь на острый период: от очередного обострения до достижения эффекта от лечения. Заболевшим планируют оказывать как экстренную и неотложную, так и плановую помощь. По новым правилам пациенту будут положены три обязательных диспансерных осмотра психиатра в дополнение к 13 повторным приемам. Возросло и количество сеансов у психотерапевта, которые пациенту оплатят по ОМС.
Перечень немедикаментозных методов борьбы с заболеванием Минздрав предлагает расширить высокотехнологичными процедурами, например плазмаферезом и лазеротерапией. Что касается лекарственной терапии, то из нее хотят исключить устаревшие нейролептики вроде промазина и тиоридазина. Вместо этого медики смогут чаще назначать антипсихотики — арипипразол и кветиапин. Предусмотрен в предложенных правилах и лабораторный контроль безопасности лечения, в том числе анализы крови и мочи.