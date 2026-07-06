В России депрессию у взрослых намерены лечить по новому стандарту

Одна из главных особенностей предложенного стандарта — лечить пациентов по нему будут 365 дней в году, в то время как прежде акцент делали лишь на острый период: от очередного обострения до достижения эффекта от лечения. Заболевшим планируют оказывать как экстренную и неотложную, так и плановую помощь. По новым правилам пациенту будут положены три обязательных диспансерных осмотра психиатра в дополнение к 13 повторным приемам. Возросло и количество сеансов у психотерапевта, которые пациенту оплатят по ОМС.