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В ГД предложили обязать направлять потерпевшим решения по административным делам

Предлагаемые изменения повысят процессуальную эффективность производств и сократят случаи необоснованного возвращения на новые круги рассмотрений, отметил председатель комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым направила в кабмин законопроект, который обязывает суд направлять потерпевшим копии постановлений по делу об административных нарушениях. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Инициативой предлагается внести изменения в часть 2 статьи 30.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ). Законопроектом предлагается установить для судов обязанность направлять копию постановления без просьбы потерпевшего.

По словам Нилова, по действующей редакции закона получение копии решения по делу зависит от того, подал потерпевший жалобу или нет, хотя «это решение напрямую касается его прав и интересов». «Тем более что возможность оспаривания тоже напрямую зависит от своевременно полученной информации», — отметил парламентарий.

«Предлагаемые изменения направлены на повышение процессуальной эффективности производств по административным делам, сокращение случаев необоснованного возвращения на новые круги рассмотрений. И, конечно, это дополнительный механизм реализации принципа равенства всех участников производства», — подчеркнул депутат.

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