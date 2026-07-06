В ГД предложили обязать направлять потерпевшим решения по административным делам

По словам Нилова, по действующей редакции закона получение копии решения по делу зависит от того, подал потерпевший жалобу или нет, хотя «это решение напрямую касается его прав и интересов». «Тем более что возможность оспаривания тоже напрямую зависит от своевременно полученной информации», — отметил парламентарий.