Холанд стал первым дебютантом ЧМ за 52 года, забившим семь голов

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд довел число голов на чемпионате мира — 2026 до семи, повторив достижение, которое не покорялось на протяжении 52 лет.
В последний раз футболист, который впервые выступает на мировом первенстве, показывал такой результат в 1974 году. Тогда семь мячей забил поляк Гжегож Лято. Рекордсменом является француз Жюст Фонтен, который на чемпионате мира — 1958 поразил ворота соперников 13 раз.
Холанду 25 лет, с лета 2022 года он выступает за английский «Манчестер Сити». За это время нападающий трижды становился лучшим бомбардиром национального первенства. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеры он выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и германскую «Боруссию» из Дортмунда.
Ранее ТАСС сообщал, что Холанд сравнялся с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира — 2026.