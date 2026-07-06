Холанд стал первым дебютантом ЧМ за 52 года, забившим семь голов

Холанду 25 лет, с лета 2022 года он выступает за английский «Манчестер Сити». За это время нападающий трижды становился лучшим бомбардиром национального первенства. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеры он выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и германскую «Боруссию» из Дортмунда.