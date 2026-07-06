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Холанд стал первым дебютантом ЧМ за 52 года, забившим семь голов

В 1974 году семь мячей забил поляк Гжегож Лято.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии по футболу Эрлинг Холанд довел число голов на чемпионате мира — 2026 до семи, повторив достижение, которое не покорялось на протяжении 52 лет.

В последний раз футболист, который впервые выступает на мировом первенстве, показывал такой результат в 1974 году. Тогда семь мячей забил поляк Гжегож Лято. Рекордсменом является француз Жюст Фонтен, который на чемпионате мира — 1958 поразил ворота соперников 13 раз.

Холанду 25 лет, с лета 2022 года он выступает за английский «Манчестер Сити». За это время нападающий трижды становился лучшим бомбардиром национального первенства. В составе английского клуба норвежец дважды выиграл чемпионат и Кубок Англии, по разу — суперкубок страны, Кубок английской лиги, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. По ходу карьеры он выступал за норвежские «Брюне» и «Мольде», австрийский «Зальцбург» и германскую «Боруссию» из Дортмунда.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. Его действующим победителем является сборная Аргентины.

Ранее ТАСС сообщал, что Холанд сравнялся с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси в списке лучших бомбардиров чемпионата мира — 2026.

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