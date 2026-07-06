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Politico: Страны восточного фланга НАТО начали подготовку к конфликту с Россией

Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, ведут подготовку к сценарию, при котором в первые дни конфликта им придется полагаться на свои силы. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в Politico.

Страны НАТО, граничащие с Россией и Белоруссией, ведут подготовку к сценарию, при котором в первые дни конфликта им придется полагаться на свои силы. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в Politico.

По данным журналистов, государства восточной Европы проводят милитаризацию в ускоренном порядке — в том числе в свете растущих сомнений в помощи Вашингтона.

Финляндия развивает модель «тотальной обороны» и планирует мобилизовать почти 870 тысяч резервистов при населении 5,6 миллиона человек.

Польша, в свою очередь, делает ставку на систему укреплений «Восточный щит» вдоль границ с Белоруссией и Калининградом, а также развивает противодроновую систему SAN.

До этого глава военной разведки Швеции Томас Нильссон утверждал, что кризис в отношениях с Россией носит долгосрочный характер, а стороны находятся «в затяжном стратегическом противостоянии».

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема считает, что из-за стратегии ЕС, направленной на помощь Украине, страны — члены НАТО рискуют оказаться втянутыми в прямой военный конфликт.

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