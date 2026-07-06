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Онищенко: вирус Эболы может выявляться у переболевшего в течение полугода

Человек будет выделять вирус в течение этого времени, сообщил заместитель президента Российской академии образования.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Вирус Эболы может выявляться у переболевшего в течение полугода после выздоровления, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко.

«Эбола чем опасна? Опасна она тем, что после того, как человек переболел и выжил, он еще полгода будет выделять вирус Эбола», — сказал эксперт.

Правительство ДРК объявило о вспышке Эболы 15 мая. Она вызвана штаммом Бундибуджио, против которого нет одобренной вакцины или специфического лечения. Летальность оценивается в 28,8%. Случаи заболевания выявлены в соседней Уганде. Франция сообщила о первом подтвержденном случае Эболы у врача, вернувшегося из ДРК. По данным ВОЗ, заболевание быстро распространяется, а работе санитарных служб мешают проблемы с безопасностью, трудности с отслеживанием контактов и недоверие части местного населения. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний оценили потребности для борьбы со вспышкой Эболы в регионе в $1,4 млрд.

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