Онищенко: вирус Эболы может выявляться у переболевшего в течение полугода

Правительство ДРК объявило о вспышке Эболы 15 мая. Она вызвана штаммом Бундибуджио, против которого нет одобренной вакцины или специфического лечения. Летальность оценивается в 28,8%. Случаи заболевания выявлены в соседней Уганде. Франция сообщила о первом подтвержденном случае Эболы у врача, вернувшегося из ДРК. По данным ВОЗ, заболевание быстро распространяется, а работе санитарных служб мешают проблемы с безопасностью, трудности с отслеживанием контактов и недоверие части местного населения. Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний оценили потребности для борьбы со вспышкой Эболы в регионе в $1,4 млрд.