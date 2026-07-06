Неймар стал вторым бразильцем после Пеле, забившим на четырех ЧМ

Ранее ТАСС сообщал, что нападающий реализовал пенальти в матче ⅛ финала турнира с норвежцами (1:2). Этот гол стал девятым для Неймара на мировых первенствах. Он забил четыре мяча в 2014 году, по два — в 2018-м и 2022-м и один на текущем турнире.