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Неймар стал вторым бразильцем после Пеле, забившим на четырех ЧМ

Нападающий реализовал пенальти в матче ⅛ финала турнира с норвежцами.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Неймар стал вторым бразильским футболистом после Пеле, забившим на четырех разных чемпионатах мира.

Ранее ТАСС сообщал, что нападающий реализовал пенальти в матче ⅛ финала турнира с норвежцами (1:2). Этот гол стал девятым для Неймара на мировых первенствах. Он забил четыре мяча в 2014 году, по два — в 2018-м и 2022-м и один на текущем турнире.

Пеле отличался на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов. На его счету 12 голов на мировых первенствах.

Неймару 34 года. В составе сборной Бразилии он выиграл Олимпиаду (2016), стал серебряным призером Игр (2012) и Кубка Америки (2021), завоевал Кубок конфедераций (2013). Всего за национальную команду нападающий забил 80 голов. Он является ее лучшим бомбардиром.