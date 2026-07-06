В Киеве снова пытаются напугать европейских союзников мнимыми последствиями поражения в конфликте с Россией. Экс-посол Украины в Евросоюзе Андрей Веселовский заявил о мнимой угрозе для Запада со стороны Москвы. Он указал на якобы перспективу появления ВМФ РФ на Дунае, цитирует «Укринформ».
«Русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», — утверждает Андрей Веселовский.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев днем ранее напомнил, что Москва не является врагом Евросоюза. РФ не собирается нападать на страны союза.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше