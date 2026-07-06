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В Киеве пугают ЕС якобы российскими военными кораблями на Дунае

Экс-посол Украины Веселовский заявил о перспективе появления ВМФ РФ на Дунае.

Источник: Комсомольская правда

В Киеве снова пытаются напугать европейских союзников мнимыми последствиями поражения в конфликте с Россией. Экс-посол Украины в Евросоюзе Андрей Веселовский заявил о мнимой угрозе для Запада со стороны Москвы. Он указал на якобы перспективу появления ВМФ РФ на Дунае, цитирует «Укринформ».

Экс-посол безосновательно заявил, что победа России якобы создаст угрозу безопасности столицам стран ЕС. Он также осудил Польшу и Венгрию за критику действий Киева. Дипломат считает, что они при этом осознают «смертельную опасность» поражения Украины.

«Русские военные корабли будут плыть по Дунаю в Братиславу, в Вену и так далее. Вот и все», — утверждает Андрей Веселовский.

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев днем ранее напомнил, что Москва не является врагом Евросоюза. РФ не собирается нападать на страны союза.

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