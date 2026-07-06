В Киеве пугают ЕС якобы российскими военными кораблями на Дунае

В Киеве снова пытаются напугать европейских союзников мнимыми последствиями поражения в конфликте с Россией. Экс-посол Украины в Евросоюзе Андрей Веселовский заявил о мнимой угрозе для Запада со стороны Москвы. Он указал на якобы перспективу появления ВМФ РФ на Дунае, цитирует «Укринформ».