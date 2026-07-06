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Бельгия усиливает защиту от дронов: на закупку систем Skyranger 30 потратят 3,1 млрд евро

AR: Бельгия закупит 20 систем ПВО Skyranger 30 для защиты от дронов.

Источник: Комсомольская правда

Бельгия намерена закупить 20 систем противовоздушной обороны малой дальности Skyranger 30 для защиты от беспилотников. Об этом сообщает Army Recognition.

По данным издания, на восстановление наземного эшелона ПВО Брюссель планирует выделить 3,1 млрд евро. Бельгийские власти также рассчитывают приобрести десять пусковых установок зенитного ракетного комплекса NASAMS.

Системы Skyranger 30 будут использоваться для прикрытия объектов критической инфраструктуры, подразделений сухопутных войск, а также комплексов NASAMS от атак беспилотников, пишет газета.

Ранее KP.RU сообщал, что Великобритания намерена приобрести для киевского режима до конца текущего года 350 ракет, в том числе 100 перехватчиков к американской системе противовоздушной обороны Patriot, а также 150 тысяч беспилотников и радары.

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