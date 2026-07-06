Власти о «пустых трибунах» во время гала-концерта: люди могли не воспользоваться билетами

Несмотря на то, что свободных билетов на оба дня гала-концерта в честь 80-летия Калининграда не было, калининградцы заметили большое количество свободных мест на трибунах Ростех Арены. Верхний ярус, по словам горожан, посетивших концерт, и вовсе был пустым. Ситуацию с «пустыми трибунами» «Новому Калининграду» прокомментировали в министерстве культуры и туризма региона.
«4 июля территорию стадиона (с учетом прилегающей уличной площадки) посетили более 32 тысяч человек. По предварительным подсчетам организаторов, сегодня число посетителей уже больше, — сообщили в министерстве. — Также отметим, что организаторы по запросу артистов могут регулировать размещение внутри чаши стадиона (например, перемещать с верхних ярусов на нижние и танцпол)».
В министерстве также сообщили, что «несмотря на то, что были забронированы все бесплатные билеты, а также направлены пригласительные, люди могли ими не воспользоваться по личным причинам».
Напомним, что ранее минкульттуризма Калининградской области посоветовал калининградцам, оставшимся без билетов на бесплатные концерты, посетить другие мероприятия, приуроченные к празднованию юбилея региона.
Накануне представители минкульттуризма посоветовали калининградцам следить за обновлениями и пробовать оформлять билеты на бесплатные концерты в следующий этап продаж. Также одним из советов министерства стало «несколько раз обновить страницу». Ведомство пообещало, что новые тиражи билетов будут открываться ежедневно в 12:00 и 15:00.
Как стало известно ранее, бесплатные билеты на концерты к юбилею области закончились через час после появления. Власти пообещали далее выкладывать их «порциями».
Ранее калининградцы пожаловались на то, что так и не смогли получить билеты в 12:00 и 15:00. На странице оформления появлялось оповещение о том, что все билеты проданы.
Билетный оператор «Пирамида» пояснил, что в период открытия нового тиража виджет посещают 5 тыс. человек, и билеты уходят тем, кто успел забрать их быстрее. Позднее в компании добавили, что партнеры другого оператора «Кассир.ру» по ошибке выложили билеты раньше 15:00. Все они ушли через их сайт. «Пирамида» также добавила, что принимает меры, «чтобы такого больше не случилось».