Власти о «пустых трибунах» во время гала-концерта: люди могли не воспользоваться билетами

Билетный оператор «Пирамида» пояснил, что в период открытия нового тиража виджет посещают 5 тыс. человек, и билеты уходят тем, кто успел забрать их быстрее. Позднее в компании добавили, что партнеры другого оператора «Кассир.ру» по ошибке выложили билеты раньше 15:00. Все они ушли через их сайт. «Пирамида» также добавила, что принимает меры, «чтобы такого больше не случилось».