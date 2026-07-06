В Хабаровске 6 июля будет сухо и до 26 градусов тепла

В Хабаровске и Хабаровском крае 6 июля опасных метеорологических явлений не прогнозируется. Такой информацией поделились синоптики Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 24−26 градусов тепла. Ветер ожидается южного направления, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.
В южных районах края синоптики прогнозируют кратковременный дождь. Ночные температуры будут держаться в пределах 14−18 градусов выше нуля, дневные — от 22 до 24 тепла. Ветер северо-восточный, 2−8 метров в секунду.
Центральные районы встретят воскресенье без существенных осадков. Ночью температура составит от 9 до 20 градусов тепла, днём — от 14 до 26. Ветер восточных направлений, 4−10 метров в секунду.
В северных районах также без осадков. Ночные температуры здесь будут колебаться от 3 до 14 градусов выше нуля, дневные — от 5 до 27 тепла. Ветер северных направлений, 4−10 метров в секунду.
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