В Хабаровске 6 июля будет сухо и до 26 градусов тепла

В краевой столице день пройдёт без существенных осадков. Ночью столбики термометров покажут от плюс 13 до плюс 15 градусов. Днём воздух прогреется до комфортных 24−26 градусов тепла. Ветер ожидается южного направления, его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.