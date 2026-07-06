Россиянам рассказали, как мошенники обманывают абитуриентов

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мошенники создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов и предлагают абитуриентам гарантированное поступление на бюджет за «организационный взнос», рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
«На первом этапе приемной кампании аферисты создают точные копии сайтов приемных комиссий вузов, фальшивые группы в соцсетях и каналы в мессенджерах. Там абитуриентам обещают “гарантированное поступление” на дефицитные целевые места или выделение несуществующих квот за “организационный взнос”, — рассказали там.
«После выхода официальных приказов о зачислении тактика меняется: гражданам, не прошедшим по конкурсу, рассылают сообщения с предложениями купить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках “секретного добора”. После получения денег мошенники удаляют аккаунты», — добавили в «Мошеловке».
В зону риска попадают не только выпускники школ, но и их родители. Схема актуальна для июля, поскольку именно в этом месяце разгар и завершение основной кампании по приему документов в высшие и средние специальные учебные заведения.
В «Мошеловке» напоминают, что никаких платных «ускорений проверок документов» или покупки мест на бюджете через посредников не существует. А поступление на целевые, бюджетные или коммерческие места регулируется исключительно официальными регламентами вуза и отражается в конкурсных списках на его верифицированном сайте.
«Тщательно проверяйте адресную строку сайта учебного заведения — даже малейшие отличия от настоящего домена выдают подделку», — заключили там.