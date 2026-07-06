Стала известна самая популярная ошибка российских туристов перед поездкой за границу

«Второе — это незнание законов и обычаев той или иной страны, которое может приводить к вопросам, в том числе и при пересечении границы. Это тоже очень важный момент», — сказал он, отметив, что из-за непростой геополитической ситуации путешественникам нужно при себе иметь финансовый резерв.