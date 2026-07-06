Поиск Яндекса
Ричмонд
+29°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна самая популярная ошибка российских туристов перед поездкой за границу

Турэксперт Горин: отсутствие страховки — одна из главных ошибок путешественников.

Источник: Комсомольская правда

Одной из самых распространенных ошибок туристов является отсутствие медицинской страховки. Об этом «Ленте.ру» рассказал турэксперт Дмитрий Горин.

Он подчеркнул, что путешественникам не следует пренебрегать медицинской страховкой.

«Второе — это незнание законов и обычаев той или иной страны, которое может приводить к вопросам, в том числе и при пересечении границы. Это тоже очень важный момент», — сказал он, отметив, что из-за непростой геополитической ситуации путешественникам нужно при себе иметь финансовый резерв.

Life.ru сообщил, что в России существенно вырос интерес к так называемому «сонному туризму» — отдыху в отелях и санаториях, где главной задачей является улучшение качества сна и снижение уровня стресса. За последние несколько лет россияне все чаще выбирают спокойные природные места и гостиницы, предлагающие специальные программы для нормализации сна.