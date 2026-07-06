Стала известна самая популярная ошибка российских туристов перед поездкой за границу

Одной из самых распространенных ошибок туристов является отсутствие медицинской страховки. Об этом «Ленте.ру» рассказал турэксперт Дмитрий Горин.
Он подчеркнул, что путешественникам не следует пренебрегать медицинской страховкой.
«Второе — это незнание законов и обычаев той или иной страны, которое может приводить к вопросам, в том числе и при пересечении границы. Это тоже очень важный момент», — сказал он, отметив, что из-за непростой геополитической ситуации путешественникам нужно при себе иметь финансовый резерв.
Life.ru сообщил, что в России существенно вырос интерес к так называемому «сонному туризму» — отдыху в отелях и санаториях, где главной задачей является улучшение качества сна и снижение уровня стресса. За последние несколько лет россияне все чаще выбирают спокойные природные места и гостиницы, предлагающие специальные программы для нормализации сна.