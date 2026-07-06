The Spectator назвал ксенофобией попытки запретить в Британии «Машу и Медведя»

ЛОНДОН, 6 июля. /ТАСС/. Стремление некоторых депутатов Палаты общин (нижней палаты) британского парламента запретить показ в Соединенном Королевстве мультсериала «Маша и Медведь» имеет признаки ксенофобии. Такое мнение выразил колумнист еженедельного журнала The Spectator Марк Галеотти.
Журналист назвал абсурдом попытки «цензурировать детские телепередачи» на том основании, что ее герои в одном из эпизодов носят советскую военную форму. «Неужели мы должны поверить в то, что гардероб непоседливого мультипликационного персонажа способен “промыть мозги” целому поколению британских малышей?» — задался вопросом Галеотти. «Или проблема просто в том, что этот мультфильм очеловечивает русских?» — указал он.
Эксперт отметил, что Запад возводит «новый железный занавес». «Сейчас мы наблюдаем появление собственных комиссаров, ненавидящих веселье», — написал он. Галеотти указал, что, несмотря на разногласия между Лондоном и Москвой по конфликту на Украине, Великобритании «вовсе не обязательно демонизировать каждого русского, все, что связано с Россией, и все, что из нее исходит». «Подобная ксенофобия — это, безусловно, то, с чем мы должны бороться», — подчеркнул колумнист.
Галеотти также рассказал историю о том, что вещательная корпорация Би-би-си отказалась приглашать его в эфир на радио, посвященный мультсериалу «Маша и Медведь», когда узнала его негативную позицию в отношении предлагаемого запрета мультфильма. «Когда я дал понять, насколько абсурдной считаю эту ситуацию, меня жалобно попросили привести хотя бы несколько доводов в поддержку опасений парламентариев. В противном случае, предупредили они, сюжет могут вообще не выпустить в эфир. Я отказался, и сюжет не вышел», — отметил он.
Ранее газета The Guardian сообщила, что группа из около 50 британских парламентариев, куда вошли представители правящей Лейбористской партии, Консервативной партии, партии «Либеральные демократы», Шотландской национальной партии и «зеленых», обратились к министру цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Соединенного Королевства Лизе Нэнди с просьбой изучить возможность запрета показа мультсериала. Этот мультфильм, созданный российской студией «Анимаккорд», доступен в Великобритании на стриминговых сервисах Netflix и ITVX.