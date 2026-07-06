The Spectator назвал ксенофобией попытки запретить в Британии «Машу и Медведя»

Галеотти также рассказал историю о том, что вещательная корпорация Би-би-си отказалась приглашать его в эфир на радио, посвященный мультсериалу «Маша и Медведь», когда узнала его негативную позицию в отношении предлагаемого запрета мультфильма. «Когда я дал понять, насколько абсурдной считаю эту ситуацию, меня жалобно попросили привести хотя бы несколько доводов в поддержку опасений парламентариев. В противном случае, предупредили они, сюжет могут вообще не выпустить в эфир. Я отказался, и сюжет не вышел», — отметил он.