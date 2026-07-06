«У нас огромная поддержка»: Нетаньяху опроверг заявление о дружбе только с США

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возмутился высказыванием американского вице-президента Джей Ди Вэнса. Тот утверждает, что президент США Дональд Трамп — единственный в мире лидер, который с симпатией относится к Тель-Авиву. Биньямин Нетаньяху в диалоге с Fox News опроверг это заявление. Он считает, что у Израиля есть и другие друзья, помимо США.