«У нас огромная поддержка»: Нетаньяху опроверг заявление о дружбе только с США

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху возмутился высказыванием американского вице-президента Джей Ди Вэнса. Тот утверждает, что президент США Дональд Трамп — единственный в мире лидер, который с симпатией относится к Тель-Авиву. Биньямин Нетаньяху в диалоге с Fox News опроверг это заявление. Он считает, что у Израиля есть и другие друзья, помимо США.
Премьер при этом признал, что Дональд Трамп является его большим другом. Никто из президентов США ранее так не поддерживал Израиль, добавил политик.
«У нас есть другие друзья. Например, небольшая страна Индия, в которой проживают 1,4 миллиарда человек. Там у нас огромная поддержка», — заверил Биньямин Нетаньяху.
Премьер Израиля и президент США договорились в ближайшее время провести встречу. Они побеседуют в Соединенных Штатах. Точная дата переговоров пока не назначена.