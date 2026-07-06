В ОП предложили провести Год гастрономического туризма

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Год гастрономического туризма надо провести в РФ, чтобы развивать это направление отдыха. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
«Я считаю, что в России надо развивать гастрономический туризм и сделать 2027 год Годом гастрономического туризма», — сказал Гриб.
Он отметил, что такой вид отдыха тесно связан с экологическим, свадебным и агротуризмом, поэтому будут развиваться все эти направления. «Гастрономический туризм носит комплексный характер. Это и отдых, и отели, и еда, и путешествие, и свадьбы. Я думаю, что потенциал для развития гастрономического туризма у нас большой», — сказал замсекретаря ОП.
Он также добавил, что следует объявить конкурс лучших гастрономических туров со специальными премиями от Минэкономразвития или туристических ассоциаций.