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В ОП предложили провести Год гастрономического туризма

Такой вид отдыха тесно связан с экологическим, свадебным и агротуризмом, поэтому будут развиваться все эти направления, отметил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Год гастрономического туризма надо провести в РФ, чтобы развивать это направление отдыха. Такое мнение высказал ТАСС заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

«Я считаю, что в России надо развивать гастрономический туризм и сделать 2027 год Годом гастрономического туризма», — сказал Гриб.

Он отметил, что такой вид отдыха тесно связан с экологическим, свадебным и агротуризмом, поэтому будут развиваться все эти направления. «Гастрономический туризм носит комплексный характер. Это и отдых, и отели, и еда, и путешествие, и свадьбы. Я думаю, что потенциал для развития гастрономического туризма у нас большой», — сказал замсекретаря ОП.

Он также добавил, что следует объявить конкурс лучших гастрономических туров со специальными премиями от Минэкономразвития или туристических ассоциаций.