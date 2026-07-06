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В медицинских книжках россиян могут появиться новые данные

РИА Новости: Минздрав планирует добавить в медкнижки россиян новые сведения.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Минздрав РФ планирует добавить в медицинские книжки россиян новые сведения, дополнив документ информацией о гражданстве и поле человека​, следует из проекта приказа министерства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Медицинская книжка необходима для приема на работу по определенным специальностям. Она подтверждает здоровье работника, отсутствие у него различных инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.

Оформление документа необходимо тем специалистам, работа которых напрямую связана с людьми, продуктами питания, водой. К ним относятся сотрудники общепита, учителя, вожатые, врачи, фармацевты, работники сферы красоты, бортпроводники и другие.

Из документа следует, что в приложение к приказу Минздрава РФ о личной медицинской книжке гражданина среди прочих личных сведений предлагается добавить пол и гражданство.

Кроме этого, полный переход на электронные медкнижки 1 сентября этого года предлагается перенести. В таком случае допускается выдача и ведение ранее выданных личных медицинских книжек на бумажном носителе.

Сейчас в медицинских книжках содержатся ФИО, сведения о должности, дате рождения, отметки о перенесенных инфекционных заболеваниях, профилактических прививках, осмотрах врачей.