Названы самые небезопасные способы охладиться в жару

Стакан воды со льдом или холодный душ может навредить сердцу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала физиолог Нина Дуванова.
«Тело расширило сосуды, чтобы отдавать тепло, а резкое сужение блокирует терморегуляцию. Перегретая кровь оказывается в ловушке», — сказала она.
По ее словам, спазм сосудов провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце. Это особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока.
360.ru сообщил, что в жаркую погоду человек теряет с потом от двух до трех литров жидкости в день вместе с жизненно важными солями, особенно натрием. Если восполнять баланс только пресной водой, это может привести к гипонатриемии, или водной интоксикации.
Life.ru предупредил, что некоторых российских регионах в ближайшие выходные прогнозируется аномальная жара.