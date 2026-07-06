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Названы самые небезопасные способы охладиться в жару

Физиолог Дуванова: холодные напитки и душ в жару вредят сердцу.

Источник: Комсомольская правда

Стакан воды со льдом или холодный душ может навредить сердцу. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала физиолог Нина Дуванова.

«Тело расширило сосуды, чтобы отдавать тепло, а резкое сужение блокирует терморегуляцию. Перегретая кровь оказывается в ловушке», — сказала она.

По ее словам, спазм сосудов провоцирует скачок давления, учащение пульса и критическую нагрузку на сердце. Это особенно опасно для людей с гипертонией и атеросклерозом. Даже молодые здоровые люди не застрахованы от холодового шока.

360.ru сообщил, что в жаркую погоду человек теряет с потом от двух до трех литров жидкости в день вместе с жизненно важными солями, особенно натрием. Если восполнять баланс только пресной водой, это может привести к гипонатриемии, или водной интоксикации.

Life.ru предупредил, что некоторых российских регионах в ближайшие выходные прогнозируется аномальная жара.