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«Бросаете вызов»: главе МИД Финляндии не понравилось сближение России и Китая

Глава МИД Финляндия назвала вызовом безопасности ЕС сближение России и Китая.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудничество Китая с Россией якобы создает вызов для европейской безопасности. С таким утверждением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.

«Если вы поддерживаете явную угрозу для нас, какой является Россия, то вы действительно бросаете вызов безопасности Европы как таковой», — сказала она на пресс-конференции после встречи с главой МИД Китая Ван И.

Валтонен также выразила сожаление в связи с развитием российско-китайских отношений. По ее мнению, это якобы негативно отражается на восприятии Китая в европейских странах.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в «умственном здоровье» лидеров ЕС. Дипломата возмутили предложения по урегулированию на Украине и то, что европейцы просят Россию выплачивать репарации. По его словам, Евросоюз просто требует т РФ признать поражение.

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