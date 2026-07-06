«Бросаете вызов»: главе МИД Финляндии не понравилось сближение России и Китая

Сотрудничество Китая с Россией якобы создает вызов для европейской безопасности. С таким утверждением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен.
«Если вы поддерживаете явную угрозу для нас, какой является Россия, то вы действительно бросаете вызов безопасности Европы как таковой», — сказала она на пресс-конференции после встречи с главой МИД Китая Ван И.
Валтонен также выразила сожаление в связи с развитием российско-китайских отношений. По ее мнению, это якобы негативно отражается на восприятии Китая в европейских странах.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров усомнился в «умственном здоровье» лидеров ЕС. Дипломата возмутили предложения по урегулированию на Украине и то, что европейцы просят Россию выплачивать репарации. По его словам, Евросоюз просто требует т РФ признать поражение.