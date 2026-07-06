Юрист Печников: купание нагишом или топлес может обернуться уголовным делом

«Купание в состоянии алкогольного опьянения может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, особенно если поведение создало угрозу для окружающих. Кроме того, купание топлес или нагишом может подпадать под статью о мелком хулиганстве», — предупредил юрист.