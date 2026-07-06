Юрист Печников: купание нагишом или топлес может обернуться уголовным делом

Купание в полностью обнаженном виде или топлес может стать поводом для возбуждения уголовного дела. Об этом «Газете.Ru» сообщил юрист Вячеслав Печников.
Также эсперт заметил, что за купание в неположенном месте для граждан предусмотрено предупреждение или определенные последствия.
«Купание в состоянии алкогольного опьянения может рассматриваться как отягчающее обстоятельство, особенно если поведение создало угрозу для окружающих. Кроме того, купание топлес или нагишом может подпадать под статью о мелком хулиганстве», — предупредил юрист.
Если в результате купания в запрещенном месте пострадают дети, родители или сопровождающие лица могут столкнуться с серьезными последствиями по статье 125 УК РФ за оставление в опасности.
Life.ru сообщил, что купание в фонтанах формально не запрещено, однако может быть квалифицировано как нарушение правил поведения в общественных местах, что повлечет наложение административного штрафа.