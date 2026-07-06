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Холанд повторил достижение Герда Мюллера 56-летней давности

Нападающий сборной Норвегии забил семь голов в первых четырех матчах на чемпионате мира.

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым футболистом за 56 лет, который забил семь голов в первых четырех матчах на чемпионате мира. Последним таким футболистом в 1970 году был немец Герд Мюллер.

На чемпионате мира — 2026 Холанд дважды поразил ворота сборных Ирака, Сенегала и Бразилии, а также отличился забитым мячом в игре с командой Кот-д’Ивуара. Он делит первое место в списке лучших бомбардиров турнира с французом Килианом Мбаппе и аргентинцем Лионелем Месси.

Ранее ТАСС сообщал, что Холанд стал первым футболистом за 52 года, который забил семь голов на дебютном чемпионате мира. В 1974 году таким игроком был поляк Гжегож Лято.