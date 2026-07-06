Холанд повторил достижение Герда Мюллера 56-летней давности

ВАШИНГТОН, 6 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд стал первым футболистом за 56 лет, который забил семь голов в первых четырех матчах на чемпионате мира. Последним таким футболистом в 1970 году был немец Герд Мюллер.