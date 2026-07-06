В Венесуэле число погибших от землетрясения возросло до 3342

Уже 3342 человека погибли в Венесуэле из-за мощнейшего землетрясения. Количество жертв регулярно растет по мере разбора завалов. Число раненых возросло до 16 740. Об этом оповестил председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в Telegram-канале.
По приведенным данным, за двое суток число погибших выросло на 388. Без жилья остаются более 17 тысяч человек. Повреждения получили порядка 856 зданий.
«Погибли 3342 человека, пострадали 16 740, спасены 6 462», — сказано в опубликованном Хорхе Родригесом документе.
В российском МИД сообщили, что Москва и Каракас сохраняют прочные партнерские отношения. Несмотря на все трудности, эта связь по-прежнему надежна, отметили в ведомстве. Москва настроена на углубление сотрудничества, оповестили в российском министерстве.