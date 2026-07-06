В Комсомольске-на-Амуре пьяный водитель «Тойоты» врезался в автобус

В Комсомольске-на-Амуре 5 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Водитель легкового автомобиля врезался в припаркованный автобус. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре, по предварительным данным, около 16:10 в районе дома № 11 по проспекту Интернациональный 49-летний водитель «Тойоты Приус» совершил наезд на припаркованное транспортное средство «Хёндай Супер Аэро Сити».
В результате аварии два пассажира «Тойоты Приус» получили травмы разной степени тяжести. 43-летний мужчина госпитализирован в больницу с травмами головы. 46-летний пассажир, который был пристёгнут ремнём безопасности, получил травмы лица, не требующие госпитализации. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался. В отношении него составлены административные материалы по части 1 статьи 12.26, части 1 статьи 12.27 и статье 12.24 КоАП РФ.
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