Стоматолог Жук: кислота портит эмаль зубов наравне с сахаром

Главным врагом зубов явлется не сам сахар, а частота его употребления. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил врач-стоматолог Андрей Жук.
«Каждый раз после сладкой пищи бактерии зубного налета начинают вырабатывать кислоты, которые растворяют эмаль», — сказал он.
По его словам, если человек постоянно перекусывает сладким, пьет сладкие напитки или долго рассасывает конфеты, эмаль практически не успевает восстановиться. При этом не менее опасны кислые газированные напитки, энергетики, пакетированные соки, если употреблять их регулярно. Кислота размягчает эмаль, делая ее более уязвимой к механическому воздействию и развитию кариеса, отметил Жук.
360.ru отметил, что хроническое воспаление десен (пародонтит) увеличивает риск инфаркта в 2−3 раза, а также провоцирует развитие диабета 2 типа и бактериальной пневмонии.
Life.ru предупредил, что летом неприятный запах изо рта может появляться даже у тех, кто соблюдает гигиену и не имеет проблем со здоровьем. В жаркий период причина чаще кроется не в болезнях, а в том, как организм реагирует на высокую температуру.