Хлеб для хабаровчан начинают печь в четыре утра

С детства нас учили, что хлеб — всему голова. С ним связаны вековые традиции гостеприимства, ритуалы встречи дорогих гостей и память о самых тяжелых временах, когда краюшка была на вес золота. Однако далеко не все люди, покупая очередную булку, задумываются, какой путь проходит мучное изделие перед тем, как попасть на полки магазинов, и уж тем более — как его производят.
Жизненный цикл хлеба.
За румяной корочкой скрывается трудоемкий и сложный процесс, в котором задействован целый ряд специалистов. Чтобы приоткрыть эту завесу, мы решили облачиться в специальную форму и прочувствовать на себе все этапы приготовления мучных изделий. В этом нам помог коммерческий директор одного из хабаровских хлебозаводов Андрей Мещеряков.
Стоит только обойти витрину, заполненную товарами, перешагнуть через порог двери, на которой красуется табличка «Посторонним вход запрещен», и магазинная суета сразу остается позади. Здесь начинается другая жизнь: пахнет дрожжами, гудит оборудование, а люди в униформе творят то, что мы потом съедим за завтраком.
Как и в любом деле, для приготовления хлеба важна подготовка, в нашем случае — ингредиенты: яйца, вода, дрожжи и, разумеется, мука. Сотрудник, отвечающий за подготовку теста, начинает свой день, заходя в светлое помещение, заполненное мешками с перемолотой пшеницей. Именно здесь и совершается первый шаг к рождению изделия.
Муку просеивают на специальном аппарате, лопасти которого убирают все производственные недочеты, что никоим образом не должны попасть в готовый продукт. Очищенную смесь высыпают в огромные чаны и доставляют в соседнюю комнату. С предельной точностью сотрудник отмеряет все ингредиенты и замешивает тесто. На каждом производстве рецептура уникальна: пропорции здесь крайне важны. Дальше — дело техники.
Смесь закладывают в специальное оборудование, задают программу и доводят тесто до нужной консистенции. Подобных чаш, которые замешивают основу для хлеба, несколько: все они используются для разных задач. В самой маленькой, например, готовят тесто для кексов и пудингов. Затем заготовка отправляется на следующий этап приготовления в соседний зал.
— Видите такую же чашу сверху? Она переваливает смесь в тестоделитель: он опускается, чаша закатывается и поднимается наверх. Тесто падает в машину, откуда выходят уже нарезанные заготовки. Работница регулирует вес каждого изделия с точностью до грамма, а после раскладывает по формам для запекания. Если граммовка не подходит — кидает обратно в аппарат. Этот процесс повторяется, пока в чаше не закончится тесто, — объяснил Андрей Мещеряков.
И вот, казалось бы, расфасованные по формам заготовки можно отправлять в печь, но есть между этими действиями и промежуточный этап — тесто должно настояться. Только тогда хлеб получается воздушным внутри и хрустящим снаружи. Для данного шага в приготовлении мучного изделия есть специальное оборудование — подносы загружаются в расстоечные камеры.
Отдельный сотрудник засекает необходимое время, следит за тем, как тесто поднимается, поддерживает показатели оборудования на должном уровне, а после отправляет формы в печь. Возле них — жар, приятный, но не обжигающий. На специальной панели горят большие цифры: написано «400−500» — это граммовка. На данном этапе точность тоже важна, поскольку для разного изделия и теста нужны особые условия приготовления, объяснили на производстве.
Самое приятное, когда открываешь печь, — чувствуешь тепло свежеиспеченного хлеба, аромат, который сложно передать тому, кто ни разу его не чувствовал, и ощущение домашнего уюта. Подносы с готовыми изделиями извлекают, после — булки выбивают из форм и отправляют остывать на другой конец зала, где температура в пределах нескольких метров от печи отличается с каждым шагом — чем дальше от нее, тем холоднее.
От станка до прилавка.
Спустя время, когда хлеб остыл, его на специальных подвижных стеллажах доставляют в помещение по соседству, где уже три сотрудника одновременно занимаются резкой продукции на ломтики и сухари. В этой комнате добавляют последние штрихи, в результате чего получается готовый продукт, который как раз и видят покупатели на полках магазинов. Девушки упаковывают изделие, наклеивают этикетку с информацией о товаре и распределяют его по соответствующим маршрутам: справа — для поставки в магазины, позади — на отправку военным, слева — в учебные учреждения.
В отдельном помещении, расположенном вдали от производства, находится склад, где хранятся сухари, которые поставляют на нужды сельского хозяйства — в качестве корма для животных. Их готовят из нераспроданного хлеба. Производство, можно сказать, практически безотходное.
К последней комнате есть доступ и у грузчиков, которые развозят товар по всем точкам. Тут начинаются нюансы логистики. Сборочный цех — это место, где водители практически не пересекаются с производством. Они заходят сюда строго для того, чтобы забрать груз и доставить его до нужного места.
Для транспортировки используют как деревянные лотки, так и пищевые пластиковые ящики. В последние помещается больше — например, при крупных отгрузках. Для розничных сетей, где объемы меньше, лотки удобнее: продукцию легче выгружать из машины, а продавцу проще выкладывать товар на витрину.
И днем, и ночью.
Логисты и грузчики работают по заявкам: собирают партии и развозят по точкам. Когда продавец приходит в магазин, хлеб уже ждет его — аккуратно расставленный, готовый к продаже. Основная задача — чтобы на каждой торговой точке ассортимент был представлен максимально широко.
Однако рабочий день на хлебозаводе начинается задолго до того, как первый покупатель переступит порог магазина. В четыре утра водитель уже загружает готовую продукцию, забирает ее со склада и отправляется по маршруту.
— К настоящему моменту (около 10 часов утра) значительную часть товара уже разобрали, поэтому некоторые полки пустуют, — объяснил коммерческий директор. — Но буквально через полтора часа, к обеду, прилавок будет вновь заполнен. Мы ориентируемся на пик покупательской активности.
Дневная смена работает преимущественно на нужды Министерства обороны, а ночная — на магазины и заказчиков в лице муниципальных учреждений. Именно в ночь готовятся сосиски в кляре, беляши, чебуреки и сладкая выпечка. К полудню запускают второй заход: появляются свежие беляши, чебуреки, сосиски на палочке, слойки. Следующим замесом делают печеные пирожки, поскольку не все покупатели предпочитают жареное. На производстве все продумано до мелочей.
— В течение дня товар пополняется, — добавил Андрей Мещеряков. — Что-то уходит сразу, что-то остается — мы постоянно ротируем товар, чтобы все было свежим. Планы на следующий день корректируем вручную, но спрогнозировать спрос на сто процентов невозможно: сегодня в тренде венок со сгущенкой, завтра попросят с клубникой. Есть постоянные покупатели с устоявшимися предпочтениями, но большинство приходит за чем-то новым — и, как правило, уходит довольным.
На заводе хлеб — это сложный процесс, логистика, объемы и графики. За простым батоном стоят наука, тяжелый труд десятков людей и столетия традиций. А что он значит для обывателя?
Пожалуй, каждый, кто хоть раз готовил мучное изделие в домашних условиях, знает, что блюдо, к которому прикоснулся своими руками, уже невозможно воспринимать как простую еду или, в нашем случае, товар на полке.