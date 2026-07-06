Хлеб для хабаровчан начинают печь в четыре утра

Спустя время, когда хлеб остыл, его на специальных подвижных стеллажах доставляют в помещение по соседству, где уже три сотрудника одновременно занимаются резкой продукции на ломтики и сухари. В этой комнате добавляют последние штрихи, в результате чего получается готовый продукт, который как раз и видят покупатели на полках магазинов. Девушки упаковывают изделие, наклеивают этикетку с информацией о товаре и распределяют его по соответствующим маршрутам: справа — для поставки в магазины, позади — на отправку военным, слева — в учебные учреждения.