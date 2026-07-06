Соблазн, о котором жалеют: Врач раскрыл способ безопасно есть уличную еду в отпуске

Не менее важно соблюдать осторожность с водой. Опасность может представлять не только вода из-под крана, но и лёд в напитках, приготовленный из неочищенной воды, а также овощи и фрукты, вымытые такой водой. Даже во время чистки зубов возможно случайно проглотить небольшое количество жидкости. Поэтому в странах с неблагополучной санитарной обстановкой врач рекомендует использовать бутилированную воду не только для питья, но и для гигиенических процедур.