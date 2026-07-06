La Parisien: Ювелирный музей ограбили во Франции

На востоке Франции в коммуне Винжен-сюр-Модер произошло ограбление музея ювелирного дела и производства стекла Lalique. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщили в La Parisien.
— Украдено примерно 20 украшений. Ущерб пока оценивается, но может составить несколько миллионов евро, вероятно, около четырех миллионов, — цитирует источник издание.
В пресс-службе учреждения, посвященного памяти французского ювелира Рене Лалика, заявили, что ограбление произошло рано утром.
Там же добавили, что вход для посетителей в ближайшие несколько дней будет закрыт — это необходимо для подготовки безопасного возобновления работы.
19 октября пять грабителей проникли в Лувр в Париже и похитили девять драгоценностей. «Вечерняя Москва» узнала у экс-сотрудника Бюро Интерпола в России Екатерины Бурковой подробности ограбления.
Согласно оценкам представителей музея, общая сумма ущерба от ограбления составляет 88 миллионов евро. После инцидента музей закрыли, и свои двери Лувр частично открыл только на следующий день.