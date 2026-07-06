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В России начнет действовать ГОСТ на пиво

Новый ГОСТ на пиво начнет действовать в России с 1 января.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Новый ГОСТ на классическое пиво в России начнет действовать с 1 января 2027 года, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

«Требования к классическому пиву заложены в ГОСТ Р 72295−2025 “Пиво. Общие технические условия”, который вводится в действие 1 января 2027 года с правом досрочного применения. ГОСТ Р 72295−2025 распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво», — рассказали в ведомстве.

Согласно стандарту, пиво вырабатывают двух видов: темное и светлое. При этом по способу обработки оно бывает непастеризованным, пастеризованным, фильтрованным, нефильтрованным осветленным, нефильтрованным неосветленным, обеспложенным (то есть холодной стерилизации).