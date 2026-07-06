В России начнет действовать ГОСТ на пиво

«Требования к классическому пиву заложены в ГОСТ Р 72295−2025 “Пиво. Общие технические условия”, который вводится в действие 1 января 2027 года с правом досрочного применения. ГОСТ Р 72295−2025 распространяется на пиво, в том числе светлое, темное, пшеничное, безалкогольное и не распространяется на специальное пиво», — рассказали в ведомстве.