Трамп звонил в ФИФА с просьбой отменить красную карточку Балогану

В ФИФА настаивают, что решение о приостановке действия красной карточки Балогана было принято независимым комитетом. Там сослались на статью 27 Дисциплинарного кодекса ФИФА, согласно которой «судебный орган вправе принять решение о полной или частичной приостановке исполнения дисциплинарного наказания», передает The Athletic. «Если в течение испытательного срока Фоларин Балоган совершит еще одно нарушение аналогичного характера и степени тяжести, приостановка будет отменена, а наказание приведено в исполнение», — заявили в федерации.