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В ОП предложили ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности

Гриб предложил ввести выплаты для многодетных семей ко Дню любви и верности.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности необходимо ввести в России, их размер должен зависеть от количества детей, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

День семьи, любви и верности ежегодно проходит в России 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.

«Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности. И выплаты должны быть с учетом количества детей. И это будет еще одна из важных мер поддержки многодетных семей», — сказал Гриб.

Замсекретаря ОП РФ отметил, что подобная мера станет не только значимым подарком к главному семейному празднику, но и весомой финансовой поддержкой, так как, по его словам, в каникулярный период расходы у многодетных семей увеличиваются.

«Это и поддержка, и дань уважения. Еще раз подчеркнем отношение государства к многодетным семьям», — заключил он.