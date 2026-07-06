Стали известны простые, но рабочие способы снизить риск инсульта

Для снижения риска развития инсульта необходимо добавить в повседневную жизнь несколько полезных привычек. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила кардиолог Анастасия Поскакалова.
По ее словам, в первую очередь человеку следует придерживаться средиземноморской диеты. Кроме того, нужно ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров: колбасы, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий и жирного мяса, добавила врач.
360.ru сообщил, что правильно подобранные физические нагрузки помогают улучшить состояние здоровья и качество жизни людей пожилого возраста. Организм человека сохраняет способность адаптироваться в любом возрасте. Умеренные, но регулярные занятия спортом способны заметно улучшить качество жизни уже через несколько месяцев.