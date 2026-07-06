Стали известны простые, но рабочие способы снизить риск инсульта

По ее словам, в первую очередь человеку следует придерживаться средиземноморской диеты. Кроме того, нужно ограничить потребление соли и продуктов с высоким содержанием насыщенных и трансжиров: колбасы, фастфуда, чипсов, кондитерских изделий и жирного мяса, добавила врач.