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«Спасти рядового Балогуна»: футболист США и Трамп стали мемом после звонка в ФИФА

В соцсетях появились мемы с Трампом и нападающим США после звонка в ФИФА.

Источник: Комсомольская правда

Мемы с президентом Дональдом Трампом и футболистом сборной США Фоларином Балогуном активно распространяются в социальных сетях.

Поводом для обсуждений стал эпизод на чемпионате мира по футболу. Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины, а Балогун открыл счет, однако позже получил красную карточку за нарушение против соперника.

Позже Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию американского нападающего. Затем президент США в социальной сети Truth Social назвал пересмотр решения «исправлением несправедливости».

На фоне этих событий пользователи начали массово публиковать шуточные изображения, включая мемы с картами UNO, образами Трампа в роли арбитра. Также в сети распространяются пародийные версии известных киноафиш, в том числе «Спасти рядового Райана».

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