«Спасти рядового Балогуна»: футболист США и Трамп стали мемом после звонка в ФИФА

Мемы с президентом Дональдом Трампом и футболистом сборной США Фоларином Балогуном активно распространяются в социальных сетях.
Поводом для обсуждений стал эпизод на чемпионате мира по футболу. Сборная США обыграла команду Боснии и Герцеговины, а Балогун открыл счет, однако позже получил красную карточку за нарушение против соперника.
Позже Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино отменить дисквалификацию американского нападающего. Затем президент США в социальной сети Truth Social назвал пересмотр решения «исправлением несправедливости».
На фоне этих событий пользователи начали массово публиковать шуточные изображения, включая мемы с картами UNO, образами Трампа в роли арбитра. Также в сети распространяются пародийные версии известных киноафиш, в том числе «Спасти рядового Райана».
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