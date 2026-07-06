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«Известия»: в России для ускорения мобильного интернета будут использовать ИИ

Пилотные проекты по внедрению искусственного интеллекта демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20−30% и снижение задержек на 50%, сообщило издание со ссылкой на материалы Минцифры.

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Искусственный интеллект планируется массово внедрять в российскую телеком-отрасль для повышения скорости мобильного интернета и устойчивости сетей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры, направленные на межведомственное согласование в рамках актуализации стратегии развития отрасли связи до 2035 года.

«Российскими операторами связи уже реализованы пилотные проекты по внедрению ИИ-систем управления сетями, которые демонстрируют повышение пропускной способности сетей на 20−30% и снижение задержек на 50%», — приводит издание содержание материалов ведомства.

По данным издания, проект поправок предусматривает создание национальных ИИ-платформ для управления сетями связи, в том числе систем динамического распределения радиочастотного спектра и прогнозирования нагрузки на сеть.

В министерстве уточнили, что ИИ может применяться для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования нагрузки, прежде всего при развитии сетей 5G и 6G. Источник «Известий» на рынке связи отметил, что такие технологии позволят эффективнее управлять и действующими LTE-сетями, перенаправляя трафик в свободные каналы и разгружая перегруженные участки.

Кроме повышения скорости мобильного интернета, ИИ в отрасли связи планируется использовать для выявления мошеннических звонков, защиты от DDoS-атак, управления энергопотреблением оборудования и предотвращения технических сбоев.

Операторы МТС, Т2, «Билайн» и «Мегафон» сообщили изданию, что уже применяют или тестируют ИИ-решения для анализа работы сетей, перераспределения нагрузки и ускорения устранения неполадок.