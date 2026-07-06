«Известия»: в России для ускорения мобильного интернета будут использовать ИИ

В министерстве уточнили, что ИИ может применяться для динамического управления радиочастотным спектром, автоматической оптимизации параметров базовых станций и предиктивного планирования нагрузки, прежде всего при развитии сетей 5G и 6G. Источник «Известий» на рынке связи отметил, что такие технологии позволят эффективнее управлять и действующими LTE-сетями, перенаправляя трафик в свободные каналы и разгружая перегруженные участки.