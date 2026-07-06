Названы регионы-лидеры по числу стобалльников ЕГЭ за основной период

Несколько регионов по итогам основного периода сдачи экзамена в 2026 году также показали результаты выше, чем в 2025 году. Так, например, на Сахалине, в Бурятии, Новосибирской, Ленинградской, Калужской и Пензенской областях число одиннадцатиклассников, сдавших один из предметов ЕГЭ на 100 баллов, увеличилось почти вдвое. Рекордные показатели отмечаются также в Кировской (94 результата), Тюменской (95 результатов), Рязанской областях (43 результата), на Камчатке, где в 2026 году уже зафиксировано 11 стобалльных результатов, а также в Адыгее, где уже отмечено 14 стобалльных результатов.