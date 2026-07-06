Облака и дожди задержатся в Хабаровском крае 6 июля

В Хабаровском крае в понедельник, 6 июля, погода снова будет неодинаковой: юг останется тёплым и влажным, побережье — прохладным, а север встретит день плотной облачностью. Сильных ливней и гроз синоптики не прогнозируют.
В Хабаровске день пройдёт под облаками, но без резкого ухудшения погоды. Ночью ожидается около +16… +18 градусов, днём воздух прогреется до +25… +27.
В Комсомольске-на-Амуре после облачного утра станет теплее и светлее. Ночью будет +16… +18 градусов, днём — до +27… +28, существенных осадков не ожидается.
В Бикине день получится тёплым, но сырым. Ночью температура составит около +20… +22 градусов, днём поднимется до +27… +28, местами возможен дождь.
В Вяземском сохранится плотная облачность, а дождь может идти в течение дня. Ночью ожидается +17… +19 градусов, днём — до +26… +27.
В Советской Гавани день снова пройдёт с морской прохладой. Ночью около +13… +15 градусов, днём +17… +18, небо в основном останется облачным.
В Николаевске-на-Амуре день пройдёт серо, но без сильного холода. Ночью будет +12… +14 градусов, днём воздух прогреется до +20… +21.
В Охотске сохранится самая прохладная погода из городов прогноза. Ночью ожидается около +10… +11 градусов, днём — +13… +14, возможен небольшой дождь.