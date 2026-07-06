Эксперт дала советы по защите от выгорания на работе

Разграничение рабочего времени, регулярные короткие паузы в течение дня и открытое обсуждение перегрузки с руководством помогут победить выгорание и избежать увольнения. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.
«Выгорание — это серьезный симптом, а не просто усталость. Это сигнал, что ваша рабочая реальность давно устроена так, что вы стабильно тратите больше сил, чем можете восстановить», — сказала специалист.
Она отметила, что если это игнорировать, часто все заканчивается либо резким увольнением из-за состояния отчаяния, либо серьезным срывом по здоровью. Простое устранение внешних признаков усталости при помощи сна или спорта не даст долгосрочного результата, если человек возвращается в прежнюю деструктивную систему, предупредила Волкина.
Как писал сайт KP.RU, многие россияне возвращаются из отпуска еще более разбитыми, чем до него. Отдых от работы лечит усталость, а не выгорание, которое является глубоким кризисом ценностей, мотивации и системных проблем на работе.