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Эксперт дала советы по защите от выгорания на работе

HR-эксперт Волкина: небольшие, но частые перерывы спасут от выгорания на работе.

Источник: Комсомольская правда

Разграничение рабочего времени, регулярные короткие паузы в течение дня и открытое обсуждение перегрузки с руководством помогут победить выгорание и избежать увольнения. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказала HR-эксперт Оксана Волкина.

«Выгорание — это серьезный симптом, а не просто усталость. Это сигнал, что ваша рабочая реальность давно устроена так, что вы стабильно тратите больше сил, чем можете восстановить», — сказала специалист.

Она отметила, что если это игнорировать, часто все заканчивается либо резким увольнением из-за состояния отчаяния, либо серьезным срывом по здоровью. Простое устранение внешних признаков усталости при помощи сна или спорта не даст долгосрочного результата, если человек возвращается в прежнюю деструктивную систему, предупредила Волкина.

Как писал сайт KP.RU, многие россияне возвращаются из отпуска еще более разбитыми, чем до него. Отдых от работы лечит усталость, а не выгорание, которое является глубоким кризисом ценностей, мотивации и системных проблем на работе.