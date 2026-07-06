В Приморском крае завершилось первенство ДФО по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях выступили спортсмены из Владивостока, Лучегорска, Находки, Партизанска, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. По его результатам формировался состав команды на спартакиаду учащихся России, а также для старших спортсменов этот турнир стал последней проверкой сил перед Всероссийскими соревнованиями. Сборная Хабаровского края завоевала 15 медалей, сообщает пресс-служба СШОР «Дельфин».
«Воспитанницы СШОР “Дельфин” Вероника Жуйкои Мария Боглаева заняли второе и третье места в своих возрастных категориях на дистанции 1000 метров в байдарке. И на самой протяженной дистанции — 5 километров Вероника Жуйко финишировала третьей», — говорится в сообщении.
Еще три серебряных награды в байдарке двойке в категории до 17 лет на дистанциях 200, 500, 1000 м завоевали хабаровчанин Владислав Козырев и комсомольчанин Кирилл Длюгов. Кирилл отличился и в личных дисциплинах: на 1000 м стал вторым, на 500 м — третьим.
Гребцы Хабаровского края завоевали 15 медалей на первенстве ДФО. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
Гребцы Хабаровского края завоевали 15 медалей на первенстве ДФО. Фото: Предоставлено пресс-службой СШОР «Дельфин».
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В эстафете 4*200 метров сборная нашего края стала серебряным призером. В составе команды медали выиграли хабаровчане Антон Добросоцкий, Козырев Владислав и комсомольчане Кирилл Длюгов, Даниил Несен.
«Считаю, что ребята выступили очень достойно. На что рассчитывали, то и получилось. Была надежда на золото и Кирилл Длюгов был очень близок к высшей награде. На олимпийской дистанции 1000 метров на финише он “зарубился” с приморским спортсменом, не хватило совсем чуть-чуть. Были ребята, которые не попали на пьедестал, но у нас произошла смена поколений. Однако, есть очень перспективные спортсмены. Воспитанница “Дельфина” Валерия Евлашева установила неофициальный рекорд соревнований, в 12 лет она преодолела дистанцию 200 метров на каноэ за 57 секунд. Это очень сильный результат по ее году рождения. Никто быстрее нее в 12 лет здесь еще не ходил. К сожалению, младший год соединили со старшой группой до 17 лет и Лера стала четвертой. Впереди нее только 16-летние сборницы Приморского края. Но для нас медаль сейчас не главное, важнее борьба с секундомером. Работаем, чтобы попасть в сборную страны. Спортсменка с каждой гонкой прибавляет. Для меня, как для тренера это означает, что мы выстроили правильно тренировочный процесс», — рассказал президент Хабаровской региональной спортивной общественной организации «Федерации по гребле на байдарках и каноэ», тренер СШОР «Дельфин» по гребле Вячеслав Нахамяев.
Сейчас наши гребцы отправились в город Энгельс Саратовской области, где с 7 по 10 июля выступят на Всероссийских соревнованиях. И там же, в Энгельсе с 23 по 27 июля состоится финал спартакиады учащихся России.