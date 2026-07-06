Гребцы Хабаровского края завоевали 15 медалей на первенстве ДФО

«Считаю, что ребята выступили очень достойно. На что рассчитывали, то и получилось. Была надежда на золото и Кирилл Длюгов был очень близок к высшей награде. На олимпийской дистанции 1000 метров на финише он “зарубился” с приморским спортсменом, не хватило совсем чуть-чуть. Были ребята, которые не попали на пьедестал, но у нас произошла смена поколений. Однако, есть очень перспективные спортсмены. Воспитанница “Дельфина” Валерия Евлашева установила неофициальный рекорд соревнований, в 12 лет она преодолела дистанцию 200 метров на каноэ за 57 секунд. Это очень сильный результат по ее году рождения. Никто быстрее нее в 12 лет здесь еще не ходил. К сожалению, младший год соединили со старшой группой до 17 лет и Лера стала четвертой. Впереди нее только 16-летние сборницы Приморского края. Но для нас медаль сейчас не главное, важнее борьба с секундомером. Работаем, чтобы попасть в сборную страны. Спортсменка с каждой гонкой прибавляет. Для меня, как для тренера это означает, что мы выстроили правильно тренировочный процесс», — рассказал президент Хабаровской региональной спортивной общественной организации «Федерации по гребле на байдарках и каноэ», тренер СШОР «Дельфин» по гребле Вячеслав Нахамяев.