Стилист Гринов: песочный и оливковый станут трендовыми цветами этой осени

На смену мимолетным хайповым вещам приходит осознанный выбор элементов гардероба, способных прослужить человеку не один сезон, это станет основным направлением предстоящей осени. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал стилис Захар Гринов.
«Главный тренд — баланс между комфортом и элегантностью. Актуальными остаются минимализм, расслабленные силуэты, многослойность, натуральные ткани, качественный деним, замша, лен и хлопок», — сказал он.
По его словам, в цветовой палитре будут востребованы природные оттенки: песочный, оливковый, шоколадный, графитовый, молочный, а также насыщенные акцентные цвета — бордо, темно-синий и глубокий зеленый.
KP.RU отметил, что тренд на элегантность и женственность продолжит набирать популярность летом этого года. Воздушные ткани, утонченные силуэты, плавные линии подчеркнут естественную красоту. При этом не стоит забывать про яркость и эклектику.