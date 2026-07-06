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Стилист Гринов: песочный и оливковый станут трендовыми цветами этой осени

Актуальными остаются минимализм, расслабленные силуэты и многослойность.

Источник: Комсомольская правда

На смену мимолетным хайповым вещам приходит осознанный выбор элементов гардероба, способных прослужить человеку не один сезон, это станет основным направлением предстоящей осени. Об этом в беседе с «Абзацем» рассказал стилис Захар Гринов.

«Главный тренд — баланс между комфортом и элегантностью. Актуальными остаются минимализм, расслабленные силуэты, многослойность, натуральные ткани, качественный деним, замша, лен и хлопок», — сказал он.

По его словам, в цветовой палитре будут востребованы природные оттенки: песочный, оливковый, шоколадный, графитовый, молочный, а также насыщенные акцентные цвета — бордо, темно-синий и глубокий зеленый.

KP.RU отметил, что тренд на элегантность и женственность продолжит набирать популярность летом этого года. Воздушные ткани, утонченные силуэты, плавные линии подчеркнут естественную красоту. При этом не стоит забывать про яркость и эклектику.