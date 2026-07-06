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Премьер Словакии Фицо назвал условие для выживания Европы

Фицо заявил о необходимости единства Востока и Запада для выживания Европы.

Источник: Комсомольская правда

Европейский подход к конфронтации с Россией отражает страх и неопределенность западных стран. Об этом заявил премьер Словакии Роберт Фицо на Дне славянских просветителей Кирилла и Мефодия.

«Действительно ли нам нужна конфронтация, чтобы вновь обрести уверенность в том, что выживание Европы возможно только при единстве Востока и Запада?» — сказал политик.

Фицо добавил, что политические элиты ЕС оказались под влиянием предрассудков и страхов. Он призвал Словакию вернуться к своим традиционным ценностям на фоне ослабления духовных основ западной цивилизации.

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что Евросоюз вступил в эпоху развала. По его мнению, любые объединения проходят стадии становления, расцвета, вызовов, побед и развала, и ЕС не стал исключением.

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