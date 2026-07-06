Хабаровские волонтёры приняли 20 тонн помощи для бойцов СВО

Волонтёры отмечают, что сейчас нужны не только продукты и вещи первой необходимости. Большой запрос сохраняется на технику для полевых условий — генераторы, бензопилы, автомобили, квадроциклы, мотоциклы и другое оборудование. Присоединиться к сбору могут жители края, организации и предприниматели через штабы #МЫВМЕСТЕ и молодёжные центры в муниципалитетах.