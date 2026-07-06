Хабаровские волонтёры приняли 20 тонн помощи для бойцов СВО

В Хабаровском крае волонтёры приняли крупную партию гуманитарной помощи для участников СВО, их семей и жителей освобождённых территорий. Одна из частных краевых компаний передала свыше 20 тонн груза, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Сбор идёт в рамках проекта «День добрых дел» президентского нацпроекта «Молодёжь и дети». В партию вошли продукты питания: кондитерские изделия, печенье, вафли, витаминизированное питьевое желе, чай, батончики и хлебцы.
Груз привезли двумя машинами. Волонтёры, представители ресурсного центра Добро.рф Хабаровского края и регионального штаба #МЫВМЕСТЕ сами разгружали коробки на складе, чтобы затем рассортировать помощь и отправить её адресатам.
Часть продуктов направят бойцам в зону проведения специальной военной операции. Остальное передадут семьям участников СВО и жителям освобождённых территорий.
Всего штаб #МЫВМЕСТЕ уже собрал больше 350 тонн гуманитарной помощи. Из них свыше 310 тонн отправили в зону СВО.
Волонтёры отмечают, что сейчас нужны не только продукты и вещи первой необходимости. Большой запрос сохраняется на технику для полевых условий — генераторы, бензопилы, автомобили, квадроциклы, мотоциклы и другое оборудование. Присоединиться к сбору могут жители края, организации и предприниматели через штабы #МЫВМЕСТЕ и молодёжные центры в муниципалитетах.