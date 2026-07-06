В Магадане на перекрёстке Речной и Транспортной столкнулись три автомобиля

В Магадане на пересечении улиц Речная и Транспортная столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, на место происшествия выезжали огнеборцы ПСЧ-20 и специалисты поисково-спасательного отряда. Они произвели отключение аккумуляторных батарей в повреждённых автомобилях.
В результате ДТП телесные повреждения получили четыре пассажира седанов. В их числе — 21-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Марк 2» и её годовалый ребёнок. К счастью, малыш перевозился в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать более серьёзных травм. Обстоятельства аварии и степень вины участников устанавливаются.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru