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В Магадане на перекрёстке Речной и Транспортной столкнулись три автомобиля

Лоб в лоб сошлись три машины в Магадане.

Источник: Комсомольская правда

В Магадане на пересечении улиц Речная и Транспортная столкнулись три легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, на место происшествия выезжали огнеборцы ПСЧ-20 и специалисты поисково-спасательного отряда. Они произвели отключение аккумуляторных батарей в повреждённых автомобилях.

В результате ДТП телесные повреждения получили четыре пассажира седанов. В их числе — 21-летняя пассажирка автомобиля «Тойота Марк 2» и её годовалый ребёнок. К счастью, малыш перевозился в детском удерживающем устройстве, что позволило избежать более серьёзных травм. Обстоятельства аварии и степень вины участников устанавливаются.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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