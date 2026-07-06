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В Москве ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников

В Москве ночной велофестиваль, который состоялся 4 июля, собрал более 47 тысяч участников. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Источник: Мослента

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что по поручению градоначальника продолжается проведение мероприятий в поддержку велодвижения. То, что прошедший фестиваль собрал более 47 тысяч участников, является подтверждением того, что велокультура в Москве стремительно развивается, отметил он.

Следующий ночной велофестиваль сезона запланирован на 1 августа.

Ранее сообщалось, что первый массовый велозаезд в 2026 году в Москве стал рекордным. На мероприятии, состоявшемся 24 мая, приняли участие более 77 тысяч велосипедистов и зрителей.