В Москве ночной велофестиваль собрал более 47 тысяч участников

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что по поручению градоначальника продолжается проведение мероприятий в поддержку велодвижения. То, что прошедший фестиваль собрал более 47 тысяч участников, является подтверждением того, что велокультура в Москве стремительно развивается, отметил он.