Облако пепла от вулкана Шивелуч накрыло столицу Камчатки и аэропорт

Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке был зафиксирован мощный пепловый выброс на вулкане Безымянный. Столб пепла поднялся на высоту около 13 километров над уровнем моря. Высоту выброса определили на основе видеонаблюдения и спутниковых данных.