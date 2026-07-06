Облако пепла от вулкана Шивелуч накрыло столицу Камчатки и аэропорт

Пепловое облако, образовавшееся после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке, достигло Петропавловска-Камчатского и района аэропорта Елизово. Об этом сообщили в KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По данным специалистов, размеры пеплового облака составляют около 222 на 45 километров. Оно сформировалось в результате серии выбросов пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, начавшихся вечером 5 июля.
Вулканологи отметили, что утром в понедельник новых выбросов пепла зафиксировано не было. Для вулкана Шивелуч продолжает действовать наивысший — красный — код авиационной опасности.
Ранее KP.RU сообщал, что на Камчатке был зафиксирован мощный пепловый выброс на вулкане Безымянный. Столб пепла поднялся на высоту около 13 километров над уровнем моря. Высоту выброса определили на основе видеонаблюдения и спутниковых данных.