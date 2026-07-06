«Анахайм» подписал пятилетний контракт с российским хоккеистом Минтюковым

Минтюкову 22 года, он был выбран «Анахаймом» на драфте НХЛ в 2022 году под общим 10-м номером. На его счету 22 очка (8 голов + 14 результативных передач) в 73 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф россиянин провел 12 игр и не набрал баллов.