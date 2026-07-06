Стало известно, кому из омичей повысят пенсии с 1 августа 2026 года

«Максимально за год работающему пенсионеру можно заработать не более трех баллов, а стоимость одного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. В итоге максимальная прибавка к пенсии составит 470,28 рубля при зарплате не менее 68 975 рублей в месяц до вычета подоходного налога», — цитирует Елену Киселеву агентство «Прайм».