В России могут ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности: для кого они предназначены

Академик РАН Геннадий Онищенко ранее призвал сделать 8 июля выходным днем для всех. Так он отреагировал на инициативу Владислава Гриба о дополнительном празднике только для многодетных родителей на День семьи, любви и верности. Академик считает правильным сделать 8 июля всероссийским официальным выходным днем.