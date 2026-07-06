В России могут ввести выплаты ко Дню семьи, любви и верности: для кого они предназначены

В России намерены подчеркнуть особое отношение государства к многодетным семьям. Для них предлагается ввести выплату ко Дню семьи, любви и верности. С инициативой выступил замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб, цитирует РИА Новости.
Он считает, что размер выплат должен зависеть от количества детей. Член ОП РФ отметил, что предложение стало бы еще одной важной мерой поддержки родителей.
«Я считаю, что необходимо обязательно ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности», — заявил Владислав Гриб.
Академик РАН Геннадий Онищенко ранее призвал сделать 8 июля выходным днем для всех. Так он отреагировал на инициативу Владислава Гриба о дополнительном празднике только для многодетных родителей на День семьи, любви и верности. Академик считает правильным сделать 8 июля всероссийским официальным выходным днем.