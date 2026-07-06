Уже 27 специалистов трудятся в Хабаровском крае по программе «Земский работник культуры»

Программа «Земский работник культуры», которая реализуется в Хабаровском крае по поручению Президента в поддержку нацпроекта «Семья», исполняет мечты — такую оценку дают программе переехавшие в регион педагоги. Сегодня их в крае уже 27. Они работают в детских школах искусств, домах культуры, музеях и библиотеках Амурского, Ванинского, Комсомольского, Нанайского, Николаевского, имени Лазо, Советско-Гаванского, Ульчского, Хабаровского районов, Охотского и Солнечного округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Хабаровский край входит в число лидеров ДФО по количеству трудоустроенных “Земских работников культуры” в 2025 году. Благодаря успешной реализации программы региональная квота на этот год была увеличена. Сегодня претендентам доступно порядка 50 вакансий в разных уголках региона, что дает возможность каждому специалисту выбрать подходящее место для профессиональной реализации», — отметили в региональном министерстве культуры.
В Детской школе искусств Николаевского района трудится Ахмед Мамедов — он преподает по классу баяна.
Ахмед Мамедов родился в Сибири — в городе Междуреченске Кемеровской области. После обучения Ахмед переехал на несколько лет в Краснодарский край. Он долго искал свое призвание, пробуя силы в разных профессиях, но его неизменно тянуло к музыке. Увидев информацию о федеральной программе и изучив все условия, понял — это реальный шанс вернуться в любимую сферу и начать карьеру с государственной поддержкой.
Будущий педагог начал смотреть вакансии преподавателя по классу баяна. Изучив все варианты, он остановился на Николаевске-на-Амуре, потому что этот город напомнил ему пейзажи и атмосферу родного Междуреченска. О переезде Ахмед не жалеет. Переехав, он был приятно удивлен душевностью и открытостью местных жителей, а у детей заметил искренний интерес и способности к обучению. Обустроиться на новом месте помогло государство — учитель получил выплату в размере 2 млн рублей, благодаря чему смог приобрести жилье.
«Только собираешься попросить помощи и совета, а люди уже “считали” и поняли, как нужно помочь. Очень приятно, ведь такое можно встретить не везде. Если бы не было этой программы, я бы, скорее всего, не вернулся в сферу культуры, хотя очень хотел. Благодаря программе, реализуемой по инициативе президента, у меня исполнилась мечта — я занимаюсь любимым делом, живу в месте, которое мне по душе. Программа “Земский работник культуры” — это большая поддержка как для молодых, так и для опытных специалистов», — отметил Ахмед Мамедов.
Учитель намерен остаться в Хабаровском крае и помогать развивать таланты в регионе, чему очень рады его ученики.
Напомним, что по условиям программы «Земский работник культуры» ее участники заключают трудовой договор с учреждениями культуры в населенных пунктах с численностью жителей до 50 тысяч человек и берут на себя обязательство отработать там не менее 5 лет. При этом государство предоставляет финансовую поддержку на переезд — 2 млн рублей.