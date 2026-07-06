Уже 27 специалистов трудятся в Хабаровском крае по программе «Земский работник культуры»

«Только собираешься попросить помощи и совета, а люди уже “считали” и поняли, как нужно помочь. Очень приятно, ведь такое можно встретить не везде. Если бы не было этой программы, я бы, скорее всего, не вернулся в сферу культуры, хотя очень хотел. Благодаря программе, реализуемой по инициативе президента, у меня исполнилась мечта — я занимаюсь любимым делом, живу в месте, которое мне по душе. Программа “Земский работник культуры” — это большая поддержка как для молодых, так и для опытных специалистов», — отметил Ахмед Мамедов.