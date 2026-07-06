В ГД рассказали о праве на налоговые вычеты для многодетных семей

«Государство ежегодно расширяет меры поддержки многодетных семей. В 2026 году мы сделали важный шаг: льготы по налогам и ряду других направлений теперь действуют до 23 лет, если ребенок учится очно. Это очень правильное решение, однако многие семьи просто не знают об этом, так как считают, что поддержка заканчивается в 18 лет, и перестают проверять свои права. А ведь речь идет о вполне конкретных деньгах: налоговых вычетах, компенсации ЖКУ, возможности списать часть ипотеки», — сказал Свищев.