В Киеве произошли повторные взрывы

Повторные мощные взрывы зафиксированы в Киеве. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».
В столице Украины уже были слышны взрывы 5 июля. По данным телеканала, новые сильные звуки взрывов прозвучали в Киеве вновь.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в городе была объявлена в 01:12 по московскому времени.
Ранее взрывы прогремели в Киеве и Полтаве. Также взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове.
Как писал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах ВСУ.