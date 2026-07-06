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В Киеве произошли повторные взрывы

Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны в Киеве.

Источник: Комсомольская правда

Повторные мощные взрывы зафиксированы в Киеве. В городе продолжает действовать воздушная тревога. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

В столице Украины уже были слышны взрывы 5 июля. По данным телеканала, новые сильные звуки взрывов прозвучали в Киеве вновь.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о работе систем противовоздушной обороны. Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога в городе была объявлена в 01:12 по московскому времени.

Ранее взрывы прогремели в Киеве и Полтаве. Также взрывы были слышны в Сумах на северо-востоке Украины и Чернигове.

Как писал KP.RU, российские военные атакуют только военные объекты Украины. А также наносят удары по энергетическим и транспортным объектам, которые используются в интересах ВСУ.

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