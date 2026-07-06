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Вэнс: CША выступают против новых наступлений ВСУ

Соединённые Штаты выступают против нового наступления украинских войск, Вашингтон настаивает на оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Источник: Аргументы и факты

Соединённые Штаты выступают против нового наступления Вооружённых сил Украины, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он уточнил, что Вашингтон настаивает на оборонительной тактике.

«Администрация Трампа склоняется к тому, что украинцам, пока мы, конечно, ведём переговоры, следует просто максимально защищаться», — сказал Вэнс в интервью The Times.

Он отметил, что это связано с провальным контрнаступлением украинских войск в 2023 году.

«Практически весь западный мир, включая президента Джо Байдена, подтолкнул украинцев к масштабному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, стало стратегической и тактической катастрофой», — заявил Вэнс.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Украина находится в очень трудном положении.

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